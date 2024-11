Crèche in Lebbeke voor 3 maanden gesloten: "Zoektocht naar nieuwe opvangplaatsen loopt volop"

Kinderdagverblijf ABC’tje in Lebbeke moet drie maanden dicht, nadat de Zorginspectie ernstige tekorten heeft vastgesteld. De inspecteurs vonden dat de veiligheid van de zeer jonge kinderen niet kon gegarandeerd worden. In het kinderdagverblijf is er plaats voor 22 kinderen. Twee jaar geleden stelde de Zorginspectie al tekorten vast na klachten van ouders, waarop het kinderdagverblijf in een handhavingstraject kwam. De uitbaatster had ook een plan van aanpak uitgewerkt, om die tekorten aan te pakken. Maar tijdens een nieuwe inspectie vorige week bleken de problemen nog steeds niet opgelost, met deze tijdelijke sluiting tot gevolg. De uitbaatster gaat de beslissing aanvechten, maar ondertussen is het gemeentebestuur al op zoek naar een tijdelijke oplossing.