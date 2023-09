Crammerock zit erop, feestvierders trekken moe maar voldaan naar huis

Het was met kleine oogjes, en velen ook zonder stem. Vanochtend zijn de 7.500 kampeerders van Crammerock weer naar huis vertrokken. Hun festivalbatterijen zijn opgeladen tot volgende zomer, want met het einde van Crammerock valt het doek over het festivalseizoen. En in Stekene gingen ze eruit met een knal. 36.000 mensen kwamen naar de 32ste editie. En ze genoten met volle teugen. Dat was er vanochtend duidelijk aan te zien.