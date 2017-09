In Aalst is regisseur Stijn Coninx begonnen met de opnames 'Niet Schieten'. In de film vertelt Coninx het verhaal van Aalstenaar David Van De Steen. Van De Steen verloor bij de laatste aanslag van de Bende Van Nijvel in 1985 op de plaatselijke Delhaize zijn ouders en zijn zus. Hij was toen 9 jaar oud. Vandaag werd er onder andere gedraaid in het Aalsterse Sint-Jozefscollege. We zien onder andere Jan Decleir tijdens de repetities. Decleir speelt de rol van David's grootvader. Het is van de bekroonde film Daens geleden, dat acteur en regisseur nog zo intens hebben samengewerkt. Jonas Van Geel zal de volwassen David vertolken. Andere rollen zijn weggelegd voor Viviane De De Muynck, Lucas Van den Eynde en Inge Paulussen. De film komt op 24 oktober in de zalen. Coninx vindt dat dit verhaal verteld moet worden.