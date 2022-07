En één dag later beginnen ze eraan in Hamme. Want daar vindt zaterdag voor de zevende keer het Fantasia Festival plaats. Fantasia is de jongste jaren uitgegroeid tot één van de grootste dancefestival in de regio. Dit jaar kunnen de danceliefhebbers zich uitleven op vier podia, dat is eentje meer dan op de laatste editie in 2019. Top of the bill dit jaar is Natalia, zij zal haar opwachting maken tijdens de set van Mark With A K en dat optreden zal volgens de organisatie niet onopgemerkt voorbij gaan.