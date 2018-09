Op vrijdagavond gingen de ballonnen niet de lucht in, maar zorgden ze wel voor een feeëriek lichtspektakel. Acht ballons stonden in een cirkel op de Grote Markt. Op maat van de muziek lichten ze om beurten op met behulp van de branders. Elk jaar opnieuw is het afwachten of het weer het toelaat om de ballons op te stellen. Dit jaar hadden de duizenden kijklustigen dus geluk.