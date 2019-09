Crammerock: integraal interview met Skunk Anansie

Zaterdag 7 september stond Skunk Anansie op het podium van Crammerock in Stekene. De Britse band bestaat dit jaar 25 jaar en viert dat deze zomer met een jubileumtournee. TV Oost-journalist Mikaël Soinne had een uitgebreide babbel met zangeres Skin en drummer Mark Richardson over het festival, over Skins vriendschap met Sam Bettens van K's Choice, en over de Brexit. (in het Engels - zonder Nederlandstalige ondertiteling)