Craft Brewers Waesland zet unieke Wase biercultuur op de kaart

Hoe ver kan de liefde voor een werkgever gaan? Heel ver blijkbaar. Want in Aalst heeft een kok het logo het restaurant waar hij werkt in zijn nek laten tatoeëren. Dat is toch redelijk verregaand. Het staat er nu, en dat voor de rest van zijn leven. Bang om ontslagen te worden is hij naar eigen zeggen niet. Hij is overtuigd dat hij tot z'n pensioen in de Graaf van Egmont zal werken.