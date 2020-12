Intussen zakken in het hele land de dagelijkse ziekenhuisopnames onder de 200. Ook met het aantal besmettingen en overlijdens blijft het de goeie kant opgaan, als we dat al zo kunnen zeggen. In totaal liggen op dit moment 3.588 coronapatiënten in een ziekenhuis in ons land. In onze streek zijn dat er 237 in totaal. Dat zijn er 15 minder dan gisteren. Overal neemt het aantal patiënten flink af, behalve in het Sint-Elisabethziekenhuis in Zottegem. Daar is de voorbije 24 uur 1 COVID-patiënt meer opgenomen. In totaal hebben er 34 COVID-patiënten in onze ziekenhuizen intensieve zorgen nodig. Dat zijn er 2 minder dan gisteren.