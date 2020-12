De coronacijfers blijven intussen wel dalen in ons land. Als de cijfers aan dit tempo blijven dalen, dan zitten we eind december aan minder dan 75 ziekenhuisopnames per dag. Nu is dat gemiddeld nog 229 per dag. Maar, u hoorde het ook net in de reportage, het aantal opnames in de ziekenhuizen in onze streek lijkt op dit moment wat te stabiliseren. In Aalst is het aantal opgenomen COVID-patiënten de voorbije 24 uur opnieuw licht toegenomen. In de andere ziekenhuizen neemt de druk licht af, maar het aantal patiënten dat intensieve zorgen nodig heeft blijft in totaal wel gelijk. In totaal verblijven er nog 279 COVID-patiënten in onze ziekenhuizen, van wie 40 op intensieve zorgen.