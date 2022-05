Coupe Bayard, een 100% lokaal ijsje met een knipoog naar het Ros

We hebben nog een suggestie voor wie zot is op ijs. De Coupe Bayard: een ijscoupe gemaakt met koemelk uit Appels bij Dendermonde, met een knipoog naar het Ros Beiaard. Het is een 100 procent lokaal product, want alle ingrediënten zijn van Oost-Vlaamse bodem. Vandaag werd er voor een laatste keer geproeft om zo zeker klaar te zijn tegen de ommegang. Voor Olivier, de ijsmaker, is het vooral belangrijk dat het een Dendermonds product is voor een Dendermonds volksfeest.