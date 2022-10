Cosette (4) zegent 5de waterinjectiebaggerschip van Jan De Nul

Baggeraar Jan De Nul uit Aalst heeft vandaag in het Nederlandse Dordrecht een nieuw baggerschip te water gelaten. Zoals altijd ging dat gepaard met een korte plechtigheid. Deze keer was het aan Cosette, de kleindochter van Jan Pieter De Nul, om de boot te zegenen. Zij is meter van het schip. Het waterinjectiebaggerschip draagt ook de naam van het meisje. Bij waterinjectie wordt er water onder druk in de bodem geïnjecteerd, waardoor de bodem loskomt en verplaatst kan worden. Het schip is door de kleine afmetingen ideaal om te gebruiken voor onderhoudsklussen in havens en rivieren. Cosette is de vijfde van haar soort in de vloot van Jan de Nul. Het is ook een zeer milieuvriendelijk schip, want het heeft een ultralage uitstoot. Na een eerste proefvaart zal dit schip een eerste keer ingezet worden in Argentinië.