Coryfeeën voetballen herinneringen naar boven

Voor de wedstrijd tegen Charleroi werden trouwens een heleboel oud-spelers in de bloemetjes gezet. Het is namelijk veertig jaar geleden dat het toenmalige KSK Beveren haar allereerste prijs pakte. In 1978 versloeg het Sporting Charleroi in de finale van de Beker van België. Spelers zoals Jean Janssens, Jean-Marie Pfaff, en ook toenmalig trainer Urbain Braems liepen voor de wedstrijd een ereronde. Ze brachten ook hulde aan Marc Baecke en Paul Van Genechten, twee spelers die ondertussen al overleden zijn.