Coronavirus - Zwemmen in recreatiedomeinen vanaf maandag toegelaten

Vanaf morgen mag er opnieuw gezwommen worden in recreatiedomeinen met meren en vijvers. Dat blijkt uit de jongste update van het Nationaal Crisiscentrum. In onze streek zijn er zulke vijvers terug te vinden op De Ster in Sint-Niklaas, De Gavers in Geraardsbergen, Nieuwdonk in Overmere en ook op Domein Puyenbroeck in Wachtebeke. Publiek toegankelijke binnen- en buitenzwembaden blijven gesloten tot 30 juni, maar zwemmen op andere plaatsen is toegestaan mits naleving van de regelgeving van toepassing en de geldende signalisatie', zo luidt het. Er moeten bijvoorbeeld wel redders in de buurt zijn. Eventuele kleedhokjes en douches blijven voorlopig wel gesloten.