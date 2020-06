Vanaf maandag mogen verschillende sporten weer uitgeoefend worden. Maar contactsporten en zwemmen zijn daar nog niet bij. Iets wat de Vlaamse zwemfederatie niet kan begrijpen. Met een open brief hopen ze de minister te kunnen overtuigen om zwemmen in publieke zwembaden weer voor iedereen toe te laten. Het is is niet alleen gezond, zegt de federatie. Het is ook een veilige sport om in coronatijden uit te oefenen.