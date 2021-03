Naar de coronacijfers dan. Zoals overal in het land balanceren ook onze ziekenhuizen nog altijd op die plateaufase. Over het algemeen stijgen de opnames door COVID-19 lichtjes, van 167 in totaal, naar 168 vandaag. Ook op intensieve zorgen zien we een stijging. Op dit moment hebben 27 patiënten extra zorgen nodig in onze ziekenhuizen. Dat zijn er 2 meer dan gisteren.