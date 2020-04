Naar de coronacrisis dan. Het is een trieste dag. Vandaag raakte bekend dat ook een meisje van 12 uit Gent slachtoffer geworden is van het virus. Ze is nu één van de 705 Belgen in ons land dat aan het virus overleden is. Ook in Aalst was het een zeer trieste dag vandaag. De afgelopen 24 uur stierven daar 7 mensen aan COVID-19. De zwaarste klap voor de Aalsterse ziekenhuizen tot nu toe. Het totaal aantal overlijdens staat daar nu op 14. Dat is ééntje meer dan in het AZ Nikolaas. Ook daar viel één dode te betreuren gisteren. Goed nieuws is er dan weer uit Dendermonde en Zottegem. Daar liet niemand het leven de afgelopen dag. In Zottegem zijn er tijdens deze hele crisis zelfs nog geen mensen gestorven.Ook wat het aantal besmettingen betreft zien de Aalsterse ziekenhuizen een forse toename. In het ASZ en het OLV zijn er 30 besmettingen bijgekomen. Dat brengt het totaal op 172. De druk op intensieve blijft ongeveer even groot. De dienst krijgt 2 patiënten bij en is voor 70% volzet. 21 mensen worden daar beademd. Ook in het AZ Nikolaas stijgt het aantal besmettingen met 12 tot een totaal van 90. Op intensive care liggen nu 12 mensen. In Dendermonde en in Zottegem neemt het aantal besmettingen gelukkig af. In beide ziekenhuizen met 2. De druk op intensieve zorgen blijft daar ongewijzigd.Laat ons dan nu even naar het goede nieuws kijken. Hoeveel mensen zijn er intussen ontslagen uit de ziekenhuizen? 140 mensen in totaal mochten al naar huis. In Aalst en in Sint-Niklaas zijn dat er ongeveer evenveel. De afgelopen 24 uur mochten er in Aalst zelfs 17 mensen naar huis. In Sint-Niklaas waren dat er 6. Het AZ Sint-Blasius ontsloeg gisteren 7 mensen. Dat brengt het totaal op 18. En in het AZ Sint-Elisabeth mochten in totaal al 11 mensen het ziekenhuis verlaten.