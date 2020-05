In Laarne hebben melkveeboeren geprotesteerd tegen de stijgende melkoverschot en de dalende prijzen. Ze strooiden daarom, als protest, een zak melkpoeder uit over een koe. Die actie vond plaats bij verschillende boeren in heel Europa. Want door de coronacrisis is er minder uitvoer naar het buitenland en is er dus een overschot. Daardoor is de prijs van zuivelproducten volledig gekelderd. Ze richten hun actie tegen de Europese Unie, omdat die de productie niet verlaagt, maar ervoor kiest om de overschotten te stockeren in de vorm van melkpoeder.