Coronavirus - Vlotte heropstart in delen van lager- en secundair onderwijs

In de GO! Miraschool in Hamme verwachten ze nog niet meteen leerlingen, omdat ze daar geen zesde jaar hebben. Wat ze hier wel hebben gedaan, is nagedacht over de toekomstige invulling van hun lessenpakket. Want daarin zit onder meer een opleiding Toerisme. En dat we met zijn allen anders op reis zullen gaan na de coronacrisis, dat staat al zo goed als vast. De Europese Commissie wil dat de binnengrenzen in fases weer opengaan. Dan kan het toerisme stilaan opnieuw op gang komen. Maar de vakantiebeleving zal, ook de volgende jaren, wel helemaal anders zijn dan we totnutoe gewend waren. En daar wil de school op inspelen.