Coronavirus - Vlaamse regering kondigt civiele noodsituatie volksgezondheid aan

In woonzorgcentrum De Vlamme in Zottegem stond er een videosessie op het programma met de leerlingen van basisschool De Klei. De opgedaagde scholieren stelden vragen aan de bejaarden en het zorgkundig personeel van het woonzorgcentrum en omgekeerd. Wij mochten de videosessie volgen door een raamopening van het woonzorgcentrum. Lea en Gerarda stellen om beurt vragen aan de leerlingen van De Klei. Het grote onderwerp is natuurlijk het coronavirus en alle gevolgen vandien. Die zijn zowel in de school als in het woonzorgcentrum sterk voelbaar. In de Vlamme verblijven momenteel 90 senioren. Zij mogen door de verstrengde maatregelen geen bezoek meer krijgen van familie of vrienden.