Coronavirus - Vlaamse regering breidt vrijwilligersverzekering uit naar individuele burgers

In de Bredestraat in Aalst is rond 11 uur vrijdagavond een zware uitslaande brand ontstaan. De brand was meteen bijzonder hevig en zorgde voor metershoge vlammen. De bewoner was nog aanwezig, maar kon tijdig de woning verlaten. Ook verschillende bewoners van aanpalende huizen moesten naar buiten en moesten urenlang wachten voor ze weer naar huis konden. De bewoner werd door de brandweer naar de tuin gebracht waar hij veilig was tijdens het blussen. Een andere ontsnappingsweg was er niet meer. Toen alles onder controle was kon hij via zijn woning naar het ziekenhuis worden overgebracht voor verzorging. Wat de brand veroorzaakt heeft is nog niet duidelijk.