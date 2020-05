Coronavirus - Vlaamse overheid: "Geen veiligheidsnorm voor zogenaamde comfortmaskers"

Een landbouwer heeft de brandweer van Hamme en Waasmunster gisteravond ongewild met een onaangename klus opgezadeld. Over een afstand van zeker zes kilometer verloor de boer een aanzienlijke hoeveelheid kippenmest, die kwam over het hele traject dat de mestkar had gereden op de rijbaan en het voetpad terecht. Zelfs verkeersborden en enkele woningen raakten besmeurd. Het stinkende mestspoor begon aan de Pontravelaan in Waasmunster en liep verder richting Hamme over de Durmebrug, Sint-Annastraat en Durmen op het grondgebied Zele. De brandweer kon de nietsvermoedende man wel traceren door het spoor gewoon te volgen, hij was op een veld nog bezig met het uitvoeren van de mest. De boer zal moeten opdraaien voor de kosten van de schoonmaakbeurt van de straten. Mogelijk lag er te veel mest op de kar, waardoor er door het schokken grote brokken van de kar vielen.