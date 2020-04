Coronavirus - Verjaren in lockdown, voor kinderen tot acht jaar zijn er gratis kaartjes

Verjaren in lockdown, het is iets aparts. Geen feestje op café met vrienden en vriendinnen. Geen familie bij je thuis om samen taart te eten. En ook al geen kroon in de klas of een versierde bureaustoel op het werk. Om de jarige toch een speciale dag te bezorgen kan je natuurlijk wel nog een postkaart sturen. Vier Belgische ondernemers, waarvan één uit Grembergen, sloegen daarom de handen in elkaar. Zodat jarige kinderen zoveel mogelijk verjaardagskaartjes krijgen.