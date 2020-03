Bij het overleg vanmiddag tussen de Vlaamse Overheid en de zorgsector is wel beslist om de jaarlijkse Dag van de Zorg uit te stellen. Die zou normaal gezien volgende week zondag plaatsvinden. Enkele woonzorgcentra hadden die maatregel eerder zelf al aangekondigd. Nu is de Dag Van de Zorg overal in de zorgsector van de kalender gehaald. Op de Dag van de Zorg zetten zorg- en welzijnsvoorzieningen in Vlaanderen hun deuren open voor het grote publiek. Elk jaar doen daar zowat 250 woonzorgcentra en andere organisaties aan mee. De sector wil nu wachten met het evenement tot de verspreiding van het virus voldoende onder controle is. Een werkgroep met experts rond ouderen en mensen met een handicap gaat nu bekijken welke specifieke maatregelen nog kunnen of moeten genomen worden voor deze kwetsbare groepen.