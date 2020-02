Volgende week donderdag komen de eerste 12 van in totaal 120 asielzoekers aan in het nieuwe noodopvangcentrum van het Rode Kruis aan het station in Beveren. De voorbije maanden was er veel protest tegen de komst van de vluchtelingen. De beweging Gastvrij Beveren wil de mensen op een positieve manier verwelkomen en vroeg een aantal Beverse lagere scholen om welkomsthartjes te maken. In het derde leerjaar van de Sint-Martinusschool deed iedereen op deze Valentijnsdag alvast zijn best.