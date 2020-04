Eén vijfde van de bedrijven overweegt om het personeelsbestand af te slanken. Dat blijkt uit een rondvraag van Voka Oost-Vlaanderen. De ondernemersorganisatie deed ook net voor de Corona-crisis een bevraging bij haar leden over hun aanwervingsbeleid. Daaruit bleek toen dat meer dan de helft van de bedrijven dit jaar een groei voorzag in aantal medewerkers, en quasi geen enkel bedrijf voorzag een daling. Intussen is het aantal bedrijven dat een groei voorziet gehalveerd, en is het aantal bedrijven dat een daling voorziet gestegen, van 3 naar 20 procent, dus 1 op de 5. Concreet zijn die afslankingen in de meeste gevallen nog niet. Veel zal afhangen, zo zegt Voka nog, van de snelheid waarmee de bedrijven opnieuw voluit aan de slag zullen kunnen.