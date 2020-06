Coronavirus - Subsidies moeten verenigingsleven er weer bovenop helpen

Op de Gentsesteenweg in Aalst is gisteravond een elektrische gocart in brand gevlogen tijdens het opladen van de batterij. De gocart stond in een loods die achter carnavalswinkel Las Fiestas ligt. In de loods is er ook een bunker waar het vuurwerk van de winkel opgeslagen ligt. Toen de brandweer arriveerde kwam er al enorm veel rook uit het gebouw. Uiteindelijk slaagden de brandweermannen er snel in om de gocart te blussen. Ze konden zo vermijden dat het vuur zich naar de bunker met vuurwerk zou verspreiden. Er raakte niemand gewond.