In de Albert Panisstraat in Beveren is kort na de middag een gewapende overval gepleegd op de Proxy Delhaize. Op dat moment waren er enkele tientallen klanten en personeelsleden aanwezig in de winkel. De dader stormde rond 20 voor 1 de winkel binnen. Vermomd met een bivakmuts en gewapend met een groot mes bedreigde hij een kassierster. Hij nam een som geld uit de kassa en vluchtte weg richting het kruispunt 'Vijfstraten'. De politie was snel ter plaatse. Er is ondertussen een verdachte gearresteerd. Het gaat om een man van 26 uit Beveren. Hoeveel de buit precies bedraagt, is niet bekend.