Coronavirus - SONS ziet festivalzomer grotendeels in het water vallen

Ook Festivel, het vierdaags festival in Velle, bij Temse, moet worden uitgesteld. Het festival begon twee jaar geleden als een benefiet, maar is intussen uitgegroeid tot een uit de kluiten gewassen muziekfestival. Vorig jaar kon de organisatie nog niemand minder dan bondscoach Roberto Martinez strikken als publiekstrekker. Maar, omdat ieders gezondheid nu primeert, zal Festivel deze maand niet meer plaatsvinden. Het feest wordt 5 maanden uitgesteld, naar het weekend van 18-19 en 20 september. In grote lijnen zal de line-up hetzelfde blijven, en al aangekochte tickets blijven ook geldig of kunnen worden terugbetaald, zegt de organisatie.