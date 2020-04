Zo'n lange wachtrij is vervelend, maar natuurlijk niets vergeleken met wat een koppel uit Serskamp doormaakt dezer dagen. Ze hebben samen een zwaar autistische zoon, die door z'n beperking in een instelling zit. Normaal komt hij om de twee weken naar huis. Maar door de coronacrisis is dat bezoek niet meer mogelijk. Het is daarom al van begin maart geleden dat ze hun kind nog hebben gezien. De jongen is door de crisis ook alle regelmaat en structuur in z'n leven kwijt, iets wat heel belangrijk is voor mensen met autisme.