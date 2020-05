Coronavirus - Restaurantuitbater uit Wetteren zoekt uit hoe klanten zélf de heropening zien

In Lokeren is een cateraar op zoek gegaan naar manieren om toch nog buurtfeesten te organiseren. En het is hem gelukt. Zo was er gisteravond een feest voor een hele straat, de Arbitersstraat in Lokeren. Maar liefst 75 gezinnen deden er aan mee, weliswaar elk nog altijd in hun eigen bubbel. Een hele krachttoer.