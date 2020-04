In onze grote ziekenhuizen in de streek zijn er 4 bijkomende overlijdens te betreuren. Drie in de Aalsterse ziekenhuizen, en één in Dendermonde. Elders bleef de dodentol stabiel. De coronacrisis eiste al het leven aan 73 mensen in de getoonde ziekenhuizen.Opvallend, en een beetje tegen de algemene trend in, noteert het Dendermondse AZ Sint-Blasius helaas een forse toename aan opgenomen COVID-patiënten. Daar zijn er de afgelopen 24 uur 11 patiënten bijgekomen. 43 besmette personen liggen in het ziekenhuis, waarvan 10 op intensieve zorgen. Ook in het AZ Sint-Elisabeth in Zottegem neemt het aantal coronapatiënten toe met 4, tot een totaal van 31. In de andere ziekenhuizen daalt het aantal opnames dan weer. De druk op intensieve zorgen is overal wel onder controle en stabiel.Gelukkig stijgt ook het aantal ontslagen fors. Er zijn zelfs vijf keer zo veel ontslagen ten op zichte van gisteren. De afgelopen 24 uur mochten maar liefst 40 mensen het ziekenhuis verlaten. Vooral in Sint-Niklaas en in Aalst mochten er veel mensen naar huis. We zitten nu in totaal aan 349 genezingen in de streek. Een hoopgevend getal.