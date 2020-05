Coronavirus - Recht op onderwijs wordt geschonden, zegt vzw Kinderfonds De Tondeldoos

De Broederscholen Hiëronymus uit Stekene hebben het Europese STEM-label gekregen. Dat is een unieke bekroning. De Stekense school is de eerste in Oost-Vlaanderen die zo'n label krijgt. Ook nog vier andere scholen in Antwerpen hebben zo'n label ontvangen. Ze zijn daarmee de enige in Vlaanderen. Het label houdt in dat de scholen technisch en wetenschappelijk onderwijs aanbieden van internationaal topniveau. De Broederscholen stapten een jaar geleden mee in een pilootproject met de naam IN2STEM. Het is een project van Voka, van de Kamer Antwerpen-Waasland. Met coaching van Voka en van een twintigtal grote industriële bedrijven, behaalden ze die Europese bekroning. STEM staat voor science, technology and math. Wetenschap, technologie en wiskunde dus. Door het project moeten er betere technische profielen hun weg vinden naar de industrie. Om het label te krijgen moest je voldoen aan 21 criteria.