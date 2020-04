Coronavirus - Provincie en POM Oost-Vlaanderen werken aan relance lokale economie

Is E5 Mode de eerste dominosteen in een lange rij van bedrijven die bescherming moeten vragen door de coronacrisis? Feit is dat maar liefst negen op de tien bedrijven in onze provincie aan het bloeden is, dat blijkt uit een bevraging van ondernemersorganisatie VOKA. De coronacrisis zorgt er nu wel voor dat de werknemers van E5 Mode nu nog een extra klap krijgen, zeggen de vakbonden, na de eerder aangekondigde sluiting van een tiental winkels.