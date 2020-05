De ontwikkelingen in het rusthuis in Hamme hebben voorlopig geen invloed op de ziekenhuiscijfers. Die evolueren nog altijd zeer goed. Er is één bijkomend overlijden de afgelopen 24 uur. Eén COVID-patiënt stierf in één van de twee Aalsterse ziekenhuizen. Dat brengt het totaal op 247.Het aantal COVID-gerelateerde opnames daalt dan weer sterk de afgelopen 24 uur. Er liggen nu nog 62 mensen in het ziekenhuis, dat zijn er 11 minder dan gisteren. In het AZ Nikolaas liggen er 6 mensen minder op de COVID-afdelingen. En ook in de Aalsterse ziekenhuizen daalt het totaal aantal opnames van 24 naar 20. Op intensieve liggen nu nog 13 coronapatiënten, dat is er 1 minder dan gisteren.En die daling laat zich voelen in het aantal ontslagen. 13 mensen zijn genezen verklaard en mochten weer naar huis. Dat brengt het totaal op 1.052.