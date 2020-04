Voor de zorgsector is het intussen nog altijd doorbijten in deze coronatijden. Daarom zijn vanmiddag ook de bewoners en het personeel van het Vlashof in Stekene nog eens extra in de bloemetjes gezet. Of zijn het hartjes, want rond het gebouw zijn er zo'n tweehonderd geplaatst, die op hun beurt grotere harten vormen. Zowel familie, vrienden als personeel applaudisseren in een cirkel rond het woon-zorgcentrum voor de bewoners en de medewerkers. Het zijn zware tijden, dat is intussen duidelijk, en daarom wil ook de directie van het Vlashof de bewoners zo veel mogelijk steunen.