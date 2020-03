Coronavirus - Parkeerbedrijf wil alle parkeercontroles te stoppen

Een positief gevolg dan van deze crisis. Parkeerbedrijf OPC heeft door de coronacrisis beslist om alle parkeercontroles met onmiddellijke ingang te stoppen. Dat wil zeggen dat er geen parkeerboetes meer uitgedeeld zullen worden. Het parkeerbedrijf is actief in onder andere Wetteren, Sint-Niklaas, Ninove, Denderleeuw, Buggenhout en Aalst. Die maatregel wordt aan onze redactie bevestigd door Aalsters schepen Jean-Jacques De Gucht. Voorlopig is het nog onduidelijk wat de gevolgen zijn, en in welke gemeenten er geen controles meer zullen zijn. De Gucht zegt wel dat er niet zomaar overal gratis mag geparkeerd worden. "Als er wijken zijn waar plots veel meer wordt geparkeerd, dan moeten inwoners dat doorgeven aan de stad", zegt De Gucht. De stad bekijkt nog wat het tegen de maatregel kan doen. Het bedrijf was voorlopig niet bereikbaar voor commentaar.