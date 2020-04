Een ecologische ramp is vermeden in onze regio. Door een vervuiling in Noord-Frankrijk kwam er bietenpulp in de Schelde terecht. En dat zorgt ervoor dat alle zuurstof uit het scheldewater verdwijnt. Massaal veel vissen stierven al, vooral in Wallonië, en de vervuiling was op weg naar onze wateren. Maar, gelukkig zullen de vissen bij ons gespaard blijven. De afgelopen dagen is er water in de Schelde gepompt. De vervuiling is daardoor helemaal uitgedund.