Coronavirus - Ouderen en mensen in de zorg krijgen paasgeschenken van gulle gevers

Ook eens lekker uit eten gaan met Pasen, dat zit er door de coronamaatregelen niet in. En dus is het ook hier creatief zijn als ondernemer in de horeca. Onder meer Toon De Coninck van restaurant De Refter in Melsele zorgt er dan maar voor dat je thuis van een lekker paasdiner kan genieten. Hij is al van vanmorgen elf uur in de weer met voorbereiden, want vanaf morgen kunnen de eerst menu's worden afgehaald.