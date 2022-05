Een grote aanwinst bij de ziekenhuizen in de streek: het AZ Sint-Blasius in Dendermonde heeft een gloednieuwe en ook hoogtechnolische MUG-wagen in gebruik genomen. Die MUG, wat staat voor Mobiele Urgentie Groep, is een gespecialiseerde ambulance die ingezet wordt voor hele dringende hulpverlening. Het nieuwe voertuig beschikt over de nieuwste technologieën. Zo is er een permanente internetverbinding met het ziekenhuis. Die maakt het mogelijk voor de urgentiearts en verpleegkundige om, vanuit de MUG, het medisch dossier van de patiënt te raadplegen. Het aantal interventies neemt nog elk jaar toe. Zo waren er vorig jaar gemiddeld zes MUG-interventies per dag, waardoor de oude MUG ook al heel wat kilometers op de teller had.