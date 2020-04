Coronavirus - Ook retail snakt naar snelle heropening van de winkels

Meer dan 4 op de 10 bedrijven is momenteel aan het heropstarten of is dat op korte termijn van plan. Dat blijkt uit een enquête van ondernemersorganisatie VOKA bij meer dan 1.000 bedrijven. Door het coronavirus hebben heel wat bedrijven de deuren gesloten. Bijna 3 op de 10 is ondertussen weer open, en nog eens 15% wil heel graag op korte termijn weer open gaan. Dat wil dus zeggen dat bijna de helft van alle bedrijven z'n activiteiten wil heropstarten. VOKA moedigt dat aan, maar vraagt wel aan bedrijven om hun gezond verstand te gebruiken. Aan de regeringen vraagt de organisatie om de economie in fases her op te starten.