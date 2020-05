Coronavirus - Ook musea, historische gebouwen, dierenparken en markten open vanaf maandag

Ook musea, historische gebouwen en dierenparken mogen vanaf maandag weer open. En ook markten kunnen weer, als het bestuur van de stad of gemeente het ziet zitten. Die markten zullen wel beperkt worden tot maximum vijftig kramen, en er zal een circulatieplan moeten uitgewerkt worden. De marktkramers moeten verplicht een mondmasker dragen, en voor de marktbezoekers wordt een mondmasker aanbevolen. Door de beperking van het aantal kramen per markt zal niet iedereen kunnen opstarten. De lokale besturen werken daarvoor in overleg met de marktkramers een regeling uit, die bijvoorbeeld kan bestaan uit een beurtrolsysteem. Zij die niet kunnen opstarten kunnen nog altijd een beroep doen op de hinderpremie.