Coronavirus - Ook intensieve zorgen AZ Sint-Elisabeth loopt leeg

De cijfers bewijzen ook vandaag weer dat we klaar zijn voor al die versoepelingen. De grote ziekenhuizen in de regio melden geen bijkomende overlijdens de afgelopen 24 uur. Het totaal aantal overlijdens in de regio door COVID-19 blijft op 251 staan.Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten stijgt wel lichtjes door een opmerkelijke toename in het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas. Daar komen er 4 patiënten bij ten opzichte van gisteren. Gelukkig daalt de druk wel op de andere COVID-afdelingen. In het Dendermondse AZ Sint-Blasius is 1 er één coronapatiënt minder opgenomen. In de Aalsterse ziekenhuizen daalt het aantal opnames met 2 patiënten. En er is ook goed nieuws voor de dienst intensieve zorgen. Na het AZ Sint-Blasius gisteren, ligt er geen enkele patiënt meer op intensieve in het Zottegemse AZ Sint-Elisabeth. In totaal zijn er nu nog 4 patiënten kritiek.En 3 patiënten zijn weer naar huis gemogen de afgelopen 24 uur. Dat brengt het totaal aantal genezingen op 1.088.