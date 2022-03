Coronavirus - Ook het aantal overlijdens stijgt weer

Het aantal mensen dat sterft met het coronavirus is opnieuw aan het stijgen in ons land. Ook het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames blijft stijgen. Enkel op intensieve zorg is het aantal patiënten met corona de voorbije week gedaald. In de ziekenhuizen in onze streek stijgt het aantal patiënten op de COVID-afdelingen in totaal met 3, van 291 gisteren naar 294 vandaag. Een week geleden waren het er nog 242. De grootste stijgingen zien we vandaag in het Vitaz in Sint-Niklaas en Lokeren, en in het AZ Sint-Blasius in Dendermonde. Vooral bij die laatste is de situatie zorgwekkend, zoals we gisteren ook al aangaven in ons nieuws. Een week geleden waren er hier 19 patiënten met corona, nu zijn het er al 67. Dat zijn er ook opnieuw 7 meer dan gisteren. In de Aalsterse ziekenhuizen en in Zottegem neemt de druk wat af.