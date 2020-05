De gemeente Zele maakt komaf met de overlast die duiven veroorzaken in het dorpscentrum. De vogels krijgen er voortaan de pil, om zo te verhinderen dat ze zich nog voortplanten. Automaten op verschillende plaatsen in de stad strooien maïskorrels in het rond die gedrenkt zijn in een speciale chemische stof. De duiven zelf voelen er niets van. Zele is de eerste Oost-Vlaamse gemeente die de zogenaamde 'duivenpil' invoert.