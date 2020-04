Coronavirus - Ook geen Beverse Feesten

Het is nog altijd niet duidelijk of de zomerfestivals mogen doorgaan. En dat zint de organisatoren niet. Zij willen snel weten waar ze aan toe zijn. Volgens Kurt De Loor, organisator van Rock Zottegem, is het niet aan de festivalorganisatoren zelf om vandaag de gezondheidsrisico's in te schatten. Ook de organisatoren van de Lokerse Feesten en van Crammerock delen die mening. De festivals blijven intussen wel artiesten vastleggen. Als onze festivals dit jaar niet afgelast worden, willen we klaar staan, klinkt het.