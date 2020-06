Coronavirus - Ook bibliotheken mogen weer open

TV Oost heeft in haar 25-jarig bestaan al veel dingen meegemaakt, maar dit kan ook tellen. Een onbekende heeft de titel van de Ros Beiaard Special van zondag op TV Oost aangepast in de EPG van Proximus. De EPG is de programmagids die je digitaal kan raadplegen op je televisietoestel. In plaats van 'Ros Beiaard Special' staat er nu 'Rosse Buurtenstoet trekt 2010'. De Rosse Buurtenstoet en de Ros Beiaard Ommegang hebben een 'bijzondere' relatie. De Rosse Buurtenstoet is een initiatief van de Dendermondse deelgemeenten, en een beetje een antwoord op het Ros Beiaard van Dendermonde centrum. De deelgemeenten hebben een eigen paard, eigen reuzen, en ook tal van folkloristische figuren. Op hun website staat letterlijk te lezen: 'Het symptoom van de Dendermondse paardenziekte is geen exclusiviteit van Dendermonde centrum'. Die folkloristische rivaliteit kreeg dit jaar nog een extra dimensie toen het Ros Beiaard Comité de Rosse Buurten verbood om hun stoet te laten eindigen op de Grote Markt. De Markt is volgens het comité voorbehouden voor het échte Ros Beiaard. Dat zorgde voor enorm wat wrevel. Na lang overleg werd er toch een compromis gevonden. Maar uiteindelijk bleek alles voor niets te zijn. Het coronavirus gooide roet in het eten. Heeft deze heisa een flauwe grappenmaker geïnspireerd om deze stunt uit te halen? 'Wij hebben totaal geen idee wie hier achter zit', zegt hoofdredacteur Stavros Van Halewyck. 'Een ethische hacker? Een Aalstenaar? Een andere grappenmaker? Het moet alvast iemand zijn die goed op de hoogte is. Zowel van de folklore, als van de systemen. We hebben de programmadetails netjes bezorgd aan Proximus, en we hebben daarnet nog een extra controle gedaan van de aangeleverde bestanden. Daarop staat nog altijd onze, en dus de correcte informatie. We doen er alles aan om deze grap zo snel mogelijk recht te zetten.' Ook de programmagids van Telenet maakt voorlopig nog geen melding van de Ros Beiaard Special. 'Die update is nog eens verstuurd en zal hopelijk tijdig aangepast worden', voegt Van Halewyck nog toe. 'We zijn helaas het doelwit van een slimme grappenmaker, maar zo erg is dit niet. Het Ros Beiaard leeft onder de Dendermondenaren. Deze grap rechtvaardigt nog eens waarom we hier zoveel aandacht aan schenken.' Voor wie nog moest twijfelen: de Ros Beiaard Special is dus morgen 24/5/2020 om 15u op TV Oost.