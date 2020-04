Coronavirus - Ook Aalsterse koks maken gratis maaltijden voor zorgpersoneel

Zeventien procent, of 1 op de 6 mensen die woont of werkt in een woon-zorgcentrum, is besmet met het coronavirus. Dat blijkt uit testen die de afgelopen dagen gebeurd zijn. Van de bewoners blijkt 1 op de 5 mensen besmet te zijn, bij het personeel is het 1 op de 7. Woon-zorgcentra waar het coronavirus nog niet is binnengedrongen, zijn in de minderheid. Het is dan ook een mirakel dat er in Ninove maar liefst 4 rusthuizen zijn, die voorlopig gespaard blijven van het virus.