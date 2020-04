Coronavirus - 'Onion Boys' organiseren carwash voor zorgpersoneel in Aalst

Alle ziekenhuizen rapporteren nieuwe overlijdens de afgelopen 24 uur. Het gaat om 7 overlijdens in totaal. De dodentol staat daarmee op 162.Net als gisteren daalt overal het aantal opgenomen bevestigde corona-patiënten. De Aalsterse ziekenhuizen noteren de sterkste daling. Daar zijn er 13 COVID-gevallen minder opgenomen ten opzichte van gisteren. In totaal liggen er nu 263 corona-patiënten in het ziekenhuis. Dat zijn er 20 minder dan gisteren. De druk op intensieve zorgen blijft min of meer stabiel.En we zien ook vandaag weer een forse stijging in het aantal ontslagen. 21 mensen zijn de afgelopen 24 uur genezen verklaard. In de Aalsterse ziekenhuizen mochten 12 mensen weer naar huis. In Sint-Niklaas 5. In Dendermonde 3, en in Zottegem één patiënt. Dat brengt het aantal ontslagen op 723. Vandaag zijn ook de eerste patiënten uit het Aalsterse Ibis Hotel mogen vertrekken. Zoals u wellicht weet is het hotel omgebouwd tot schakelzorgcentrum om daar COVID-patiënten te laten herstellen. In de loop van de namiddag is daar de allereerste patiënt mogen vertrekken.