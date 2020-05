Coronavirus - Normale leven hervat (een beetje), bedrijven mogen weer openen

U heeft het wellicht gemerkt vandaag, het normale leven is opnieuw een klein beetje hervat. Want vandaag zijn enkele coronamaatregelen versoepeld. Zo mogen de ziekenhuizen vanaf vandaag hun zorg weer uitbreiden. Dat wil zeggen dat niet-dringende consultaties mogen heropgestart worden. Dat gebeurt wel heel geleidelijk aan. Verder rijdt het openbaar vervoer weer op volle kracht. Wie een trein, tram of bus wil nemen moet dat wel doen mét mondmasker en het liefst niet tijdens de spits. We mogen ook weer afspreken met maximum 2 vrienden, maar wel alleen om er mee te sporten en als je voldoende afstand kan houden. En het belangrijkste is dat vandaag ook alle bedrijven die geen rechtstreeks contact hebben met klanten opnieuw open mogen, maar ook uiteraard volgens alle veiligheidsvoorwaarden en de social distancing. De bedrijven zijn opgelucht dat ze na zeven weken eindelijk terug aan de slag mogen.