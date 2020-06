De ziekenhuizen pikken meer en meer de draad weer op, zo blijkt. Want op de COVID-afdelingen blijft het rustig. Geen overlijdens de afgelopen 24 uur. In totaal stierven er al 254 mensen door het coronavirus in de grote ziekenhuizen in onze streek. Ook wat betreft het aantal opgenomen coronapatiënten zijn er geen grote wijzigingen. Alles blijft zo goed als stabiel. Enkel in de Aalsterse ziekenhuizen komt er één coronapatiënt bij. In totaal liggen er nu nog 24 COVID-patiënten in het ziekenhuis. Sinds gisteren ligt er niemand meer op intensieve zorgen. En geen ontslagen de afgelopen uur. Het totaal aantal genezingen blijft dus op 1.126